تيسير خالد يُحذر من مخاطر تسرب زيتون المستوطنات إلى المصانع الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزارة الزراعة إلى التراجع عن قرار استيراد 2000 طن من ثمار الزيتون من إسرائيل بذريعة حاجة السوق الفلسطيني لمثل هذا النوع من الزيتون المخصص للكبيس "المخلل".



وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى الحاجة الملحة إلى الاهتمام بمصالح المزارعين الفلسطينيين، والنظر إلى حالة السخط الشديدة بين صفوفهم وقرارهم التظاهر أمام مقر الوزارة في رام الله تحت شعار "زيتوننا يكفينا" رفضاً لهذا القرار، الذي يأتي تزامناً مع استعداد الفلسطينيين لافتتاح موسم قطف الزيتون في الأراضي الفلسطينية، منتصف الشهر الجاري، لما يترتب على هذا القرار المتسرع من ضرب لأهم وأكبر منتج وطني فلسطيني، متثمل بشجرة الزيتون، العمود الفقري لاقتصاد المزارع الفلسطيني.



وفي الوقت الذي أكد فيه خالد على أهمية الاهتمام بالمصانع الفلسطينية التي تنتج هذا النوع من الزيتون المخلل، والاهتمام كذلك بالتوجهات التي قررتها الهيئات الوطنية لجهة مقاطعة بضائع الاحتلال بشكل عام وبضائع المستوطنات بشكل خاص، فقد دعا وزارة الزراعة إلى الحذر من أن تتسرب إلى هذه المصانع كميات من هذا الصنف من الزيتون، الذي تنتشر زراعته على نطاق واسع في المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في الضفة الغربية، ووفرت فيها تسهيلات واسعة لاستثمارات المستوطنين، بما في ذلك مزارع الزيتون، التي تروى بالمياه الجوفية الفلسطينية، التي تسطوا عليها سلطات الاحتلال، وتضعها في تصرف المستوطنين ومشاريعهم الإنتاجية، بما فيها تلك المخصصة لمزارع الزيتون التابعة للمستوطنات.