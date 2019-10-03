الحايك يُطالب الحكومة بوضع مشاكل غزة على سُلم زيارتها للقاهرة

علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين

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غزة- دنيا الوطن

دعا علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، لوضع قضايا ومشاكل غزة على سُلم مباحثاتها المقرر إجراؤها مع الجانب المصري خلال الزيارة المقبلة.



وطالب الحايك في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ببذل المزيد من الجهود التي من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن سكان القطاع، أصبحوا يعيشون في ظروف اقتصادية هي الأصعب منذ بداية الحصار الإسرائيلي قبل 13 عاماً.



وحث الحايك الحكومة على ضرورة صياغة برامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة؛ لإنقاذ الاقتصاد المنهار، وتوفير فرص عمل في ظل الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر، وانهيار وإفلاس رجال الأعمال والتجار.



وأكد الحايك، أن تطوير التبادل التجاري بين مصر والقطاع، أصبح ضرورة ملحة، في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة في الدفاع عن الحقوق والقضايا الوطنية، والحرص الدائم على تطبيق المصالحة الفلسطينية.



وشكر الحايك جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً القيادة المصرية بمواصلة مسيرتها الداعمة لغزة، والعمل على تطبيق الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.