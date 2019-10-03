الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال (آب)





من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة منتجات التبغ، صناعة المنسوجات.



من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة منتجات التبغ، صناعة المنسوجات.

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 4.61% خلال شهر آب 2019 مقارنة بتموز 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 102.64 خلال شهر آب 2019 مقارنة بـــ 107.60 خلال شهر تموز 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 10.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 8.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 8.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.75% خلال شهر آب 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آب 2019 مقارنة بشهر تموز 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الأثاث، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعات تحويلية أخرى، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.