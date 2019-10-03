"الخارجية" تُرسل رسائل متطابقة حول الأسير سامر العربيد للأمم المتحدة





وأطلعهم فيها على ما تعرض له الأسير سامر العربيد، الذي يقبع بين الحياة والموت، بسبب التعذيب ومحاولة قتله، وحرمانه من الحق بالحياة بشكل تعسفي، مشيراً اإلى الممارسات والسياسات، والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.



وطالب المالكي، في تصريح وصلت نسخة منه لـ "دنيا الوطن" المقررين الخاصين بالعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب الأسير العربيد، التي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية، بما فيها القضاء المنحاز، وأحد أدوات الاحتلال.



وشدد المالكي على أن الوزارة، ومنذ اليوم الأول لاعتقال الأسير سامر العربيد، تعمل مع كافة الجهات الدولية، والأممية، بما فيها الصليب الأحمر الدولي، لمطالبتها بالتدخل وحمايته وحماية المؤسسات الأهلية، ومؤسسات حقوق الإنسان، كالضمير وغيرها من المؤسسات غير الحكومية، التي استهدفتها قوات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي، إرسال مجموعة من الرسائل المتطابقة إلى المقررين الخاصين والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، وأهمهم المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.