تحذيرات من خطورة تصاعد عمليات الهدم الجماعي للاحتلال بعدة مناطق بالقدس



واعتبر الحموري في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، محاولات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة سياسة واضحة لتهجير المواطنين تحت أنظار العالم، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت الموافقة على هدم عشرات الآلاف من المنشآت والمنازل في مختلف البلدات والقرى في المدينة

المحتلة.



وتوّقع مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن

تشهد الفترة المقبلة إلغاءً للإقامات، وسحب الهويات لتنفيذ مخطط الاحتلال بألا تتجاوز نسبة المواطنين في القدس 12%، داعياً المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الجريمة وفقاً للقانون الدولي.



وكانت سلطات الاحتلال نفّذت عمليات هدم عديدة أمس في صور باهر وأم طوبا وجبل المكبر، طالت منشآت وحظائر لتربية المواشي في حين سلمت أوامر هدم جديدة لمنازل المواطنين في تلك المناطق، وفي الأحياء الشمالية من المدينة المقدسة، خاصة في شعفاط.

رام الله - دنيا الوطنحذّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، من خطورة تصاعد عمليات الهدم الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في عدة مناطق بالقدس المحتلة، بهدف إفراغ المدينة المحتلة وتهويدها.