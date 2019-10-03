صرف رواتب الموظفين العموميين في غزة والضفة

مواطنون أمام أحد البنوك بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة والضفة الغربية، عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى بقية راتب شهر آذار/مارس.



وكانت "المالية" أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستصرف 60% من رواتب الموظفين الحكوميين، مع كامل المبلغ المتبقي عن شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك اليوم الخميس.



وأوضحت المالية، في بيان صحفي، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتية، فإنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين.



وأضاف البيان: "سيتم صرف نسبة 60% من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن".



وتابع البيان: "سيتم صرف كامل المبالغ المترصده والمستحقه للموظفين عن شهر آذار/ مارس 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر آذار/ مارس الماضي.



كما أصدرت سلطة النقد، مساء الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض، بشأن رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة سابقاً بشكل دوري.