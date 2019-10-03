شؤون فلسطينية

أبو كرش: صرف 1500 شيكل لموظفي تفريغات 2005 على بند المنحة المالية

أبو كرش: صرف 1500 شيكل لموظفي تفريغات 2005 على بند المنحة المالية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد الناطق باسم ملف تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الحكومة الفلسطينية، صرفت اليوم الخميس 1500 شيكل لمنتسبي الملف.

وأوضح أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الصرف تم على بند المنحة المالية، تجدد كل ستة أشهر، مشدداً على أن ذلك لا يمثل حلاً للقضية.

وتابع أبو كرش: "ما صرف على بند منحة وليس راتباً، وهو ما تعتبره الحكومة حلاً نهائياً بالإضافة إلى تأمين صحي مجاني"، مشدداً على أن ذلك يخالف تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بهذا الشأن".

وتساءل أبو كرش: "هل هذا هو الحل الجذري الذي وعد به رئيس الوزراء، فالمبلغ يُصرف لنا منذ عام 2010، وقمنا بالكثير من الإضرابات والاعتصامات من أجل اعتمادنا في عهد حكومة الدكتور سلام فياض".

وأكمل: "ناضلنا منذ 2010 من أجل الوصول لحل ينصف منتسبي تفريغات 2005، ويكون مبني على أساس احترام قانون قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005، ونحن نريد الاحتكام للقانون الفلسطيني".

واستطرد: "القرار كذر الرماد بالعيون، وهناك من يروج على أنه حل مبدئي، وسيكون هناك حل بعد ستة أشهر، ولكن ذلك لوقف حراكنا"، مطالباً بمؤتمر صحفي للدكتور اشتية عبر الإعلام ليُفسر طبيعة هذه المنحة، وهل هي حل نهائي أم مبدئي.

وقال أبو كرش: "إذا كان حلاً مبدئياً فلابد من معرفة المدة الزمنية لحل الملف، ونتساءل عن سبب التعتيم الإعلامي بهذا الملف، وتنفيذ قرارات بدون الإعلان عنها في وقت سابق".

وشدد أبو كرش، على أن حراك منتسبي تفريغات 2005 سيستمر لحين خروج رئيس الوزراء وتوضيح القرار، متابعاً: "سنوقف الحراك إذا تعهدت الحكومة بحل القضية بموعد أقصاه ستة أشهر". 

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