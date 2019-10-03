حماية المستهلك بمحافظة غزة تضبط زيت دوار الشمس منتهي الصلاحية

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غزة - دنيا الوطن

في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة، ومن خلال الجولات اليومية، التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية، وحماية المستهلك، وحرصاً منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.



قامت طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك بمحافظة غزة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" وبالتعاون مع مباحث التموين بضبط 7317 لتراً من زيت دوار الشمس، بسبب انتهاء مدة الصلاحية.



وأفاد مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة غزة، م. عطية الزعانين، أنه تم تحرير محضر ضبط بالكميات، وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.