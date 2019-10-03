شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تحكم على الأسيرة روان السمحان بالسّجن لمدة (18) شهراً

سلطات الاحتلال تحكم على الأسيرة روان السمحان بالسّجن لمدة (18) شهراً
الأسيرة روان محمد عبد الله السمحان
الخليل - دنيا الوطن
حكمت سلطات الاحتلال، بالسّجن الفعلي على الأسيرة روان محمد عبد الله السمحان من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، لمدة (18) شهراً.

وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" إن الأسيرة السمحان، اُعتقلت عام 2014 خلال زيارة شقيقها عبد الله السمحان المحكوم بالسّجن الفعلي لمدة (19) عاماً، واستمر اعتقالها في حينه لمدة (12) يوماً، حتى أُفرج عنها بكفالة بقيمة (20) ألف شيكل، وذلك مع مواصلة محاكمتها التي استمرت خمسة أعوام، إلى أن حُكم عليها مؤخراً بالسّجن الفعلي لمدة (18) شهراً.

الأسيرة السمحان هي أم لأربعة أطفال أكبرهم ثلاثة أعوام، وأصغرهم رضيع يبلغ من العمر ثمانية شهور.

علماً أن قرار الحكم صدر بحقها في تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي تقبع اليوم في معتقل "الدامون". 

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