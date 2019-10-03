مواطن من (دورا) يُرزق بمولودة الأول بعد 22 عاماً من الزواج





وقد أعرب والد الطفل ووالدته، في تصريح وصل "دنيا الوطن" عن سعادتهما التامة شاكرين حامدين رب العالمين على هذا العطاء، وأقام والد الطفل حفلاً كبيراً، داعيا فيه الناس عامة لتناول الحلوى.







دورا - دنيا الوطنرزق المواطن باسم عبد القادر نصر قطينة، من قرية خرسا قضاء دورا- الخليل، بمولود بعد زواج 22 عاماً، وأطلق عليه اسم صقر تيمناً بصقر العرب.