قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بين المواطنين في الضفة الغربية، حيث اعتقلت فجر اليوم الخميس 12 مواطنا من مناطق مختلفة، بينهم محررون ومعتقلون سياسيون سابقون.



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، اعتقلت المواطن باسل حمامي، كما اعتقلت قوات الاحتلال في قلقيلية عمر خدرج، وسعيد بلال، فيما اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر علي عطياني من بلدة عنزة قرب جنين.



إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في رام الله، المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية، محمد وليد حناتشة، ومحمد يوسف زهران، ومحمود جمال عميرة، والفتى عباد وجدي البرغوثي من كوبر شمالا.



وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل، واعتقلت الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق يوسف أبو حسين، وبشير خالد الرجبي، فيما اعتقل جنود الاحتلال في بيت لحم المواطن محمد قوار وأحمد حمامدة من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير أنس البرغوثي ومنزل الشهيد صالح البرغوثي، الذي تم هدمه في كوبر، كما اقتحمت منزل الأسير طارق مطر في جفنا شمال رام الله، في ظل مواجهات كثيرة اندلعت في أرجاء المدينة.