(هآرتس) تكشف عن الحالة الصحية للأسير سامر عربيد

كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن الوضع الصحي للأسير سامر عربيد، والذي مارست مخابرات الاحتلال تعذيباً جسدياً وحشياً بحقه.





وقالت الصحيفة: إن تحسناً طرأ على حالة رئيس الخلية الإرهابية المشبوهة بتنفيذ الهجوم بالقرب من مستوطنة (دوليب).





وتم نقل سامر عربيد، في حالة حرجة إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد التحقيق معه من قبل جهاز الشاباك، حيث إنه خلال المداولات في قضيته في المحكمة العسكرية، أمس الأربعاء، طلب محاموه إطلاق سراحه، نتيجة وضعه الصحي، وتلقي معلوماته عن حالته.







وتبين من قرار القاضية العسكرية، أن حالته قد تحسنت، حيث كتبت القاضية الرائد ميراف هرشكوفيتش يتسحاقي، أن "الحالة الصحية لسامر تحسنت تدريجياً، وقد يكون من الممكن التحقيق معه مرة أخرى في الأيام المقبلة"، وقررت الإبقاء عليه في الأسر، وتسليم ملفه الطبي لمحاميه.





وكتبت في القرار: "وجدت أن خطر المشبوه على أمن المنطقة واضح، ويلزم مواصلة اعتقاله في هذه المرحلة".

رام الله - دنيا الوطن