وزير الأشغال ومدير "الموئل" للإسكان يتفقان على العمل لصياغة استراتيجية وطنية للإسكان

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الأشغال والعامة والإسكان، الدكتور محمد زيارة، اليوم، مع مدير مكتب فلسطين لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الدكتور زياد الشقرة، وذلك في إطار التباحث في العديد من الموضوعات المشتركة التي تخص قطاع الإسكان وخاصة السكن الميسر والإجتماعي في سبيل تمويله في فلسطين.



كما تم التنسيق للقاء، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" مع رئيس وفد "الموئل" الذي يشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان، الذي يشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دبي.



وانبثق عن الاجتماع الإتفاق على العمل المشترك لصياغة استراتيجية وطنية لقطاع الإسكان، تشمل مشاريع نموذجية للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني في جميع محافظات الوطن وإعادة الإعمار في غزة، بالإضافة إلى التنسيق لمشاركة الوزارة في جميع نشاطات "الموئل" المستقبلية التي تخص قطاع الإسكان.