حماية المستهلك تضبط عجوة مجهولة المصدر بمحافظة الوسطى





غزة - دنيا الوطنقامت طواقم حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى، بتنفيذ حملة على الأسواق الشعبية والبسطات؛لمتابعة مدى التزام التجار وأصحاب البسطات بالشروط الصحية اللازمة للبيع.وتم خلال الجولة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، ضبط كمية عجوة مغشوشة ومجهولة المصدر، حيث أفاد مدير مكتب الوسطى أ. خالد النويري، أن الطواقم التفتيشية قامت بمصادرة الكمية، وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.