"التعليم" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين بالثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن صرف دفعة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة بنسبة 25% كحد أدنى 250 شيكلاً، سيكون يوم الاثنين المقبل، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك كما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.
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