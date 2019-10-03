"التعليم" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين بالثانوية العامة





وقالت الوزارة في بيان لها: إن صرف دفعة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة بنسبة 25% كحد أدنى 250 شيكلاً، سيكون يوم الاثنين المقبل، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك كما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة.