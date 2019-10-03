استمرار الاشتباكات في هونج كونج بين متظاهرين وقوات الأمن





واشتبك المتظاهرون في هونج كونج مع الشرطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ورشقوهم بالقنابل الحارقة احتجاجا على إطلاق النار على فتى هذا الأسبوع بينما لم تظهر الاحتجاجات المناهضة للحكومة أي مؤشر، يذكر على التراجع بعد شهور من بدايتها.



وحثت الشرطة الحكومة على فرض حظر للتجول للمساعدة في الحد من العنف المتصاعد في المدينة التي يحكمها الصينيون، حيث أصبح رجال الشرطة هدفا للمحتجين وسط اتهامات لهم باستخدام القوة المفرطة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وخرج النشطاء في أحياء بأنحاء المركز المالي الآسيوي في وقت متأخر ليل الأربعاء، وأشعلوا النار وسدّوا الطرق ونهبوا المحال التجارية ومحطات قطارات الأنفاق لترد عليهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



وقال شخص يدعى أليكس تشان في احتجاج بحي كوزواي باي التجاري: "أينما توجد احتجاجات قريبة فسآتي... أحتج الليلة لسبب بسيط. لا تطلقوا النار على مراهق من مدى قريب".



وأضاف: "الاحتجاجات ستتواصل ولن نستسلم"، وخرج الآلاف إلى الشوارع يوم الأربعاء للتنديد بإطلاق الشرطة النار على توني تسانج، وهو طالب في المرحلة الثانوية عمره 18 عاما. وقالت الشرطة إن ما أقدمت عليه كان دفاعا عن النفس.



وتعرض تسانج لإطلاق النار من مسافة قريبة لدى اشتباكه مع ضابط شرطة، فيما قالت الشرطة إن السلطات وجهت له اتهامات بإثارة الشغب ومهاجمة ضابط.



رام الله - دنيا الوطنتتواصل الاشتباكات في هونج كونج بين متظاهرين، وقوات الأمن، احتجاجاً على إطلاق النار على فتى هذا الأسبوع.