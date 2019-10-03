إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

إطلقت السلطات المصرية، سراح طالب سوداني، كانت قد احتجزته، قبل أيام، بتهمة المشاركة في تظاهرات القاهرة.



أعلنت سفارة الخرطوم بالقاهرة، يوم الأربعاء، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (رسمية)، أن الطالب وليد عبد الرحمن، سيغادر القاهرة، مساء الأربعاء، برفقة القنصل السوداني خالد محمد علي إلى الخرطوم.



ولم توضح السفارة أية تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، فيما استدعت الخارجية السودانية، الأحد، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال الطالب، كما نقلت وكالة (الأناضول).



والأحد، نظم المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراحه.



وقبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب، فيديو مسجل، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني، يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.



ونفت أسرة الطالب صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.



والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خليفة تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في خمس مدن.