عربي

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
إطلقت السلطات المصرية، سراح طالب سوداني، كانت قد احتجزته، قبل أيام، بتهمة المشاركة في تظاهرات القاهرة.

أعلنت سفارة الخرطوم بالقاهرة، يوم الأربعاء، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء (رسمية)، أن الطالب وليد عبد الرحمن، سيغادر القاهرة، مساء الأربعاء، برفقة القنصل السوداني خالد محمد علي إلى الخرطوم.

ولم توضح السفارة أية تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، فيما استدعت الخارجية السودانية، الأحد، السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال الطالب، كما نقلت وكالة (الأناضول).

والأحد، نظم المئات بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب، فيديو مسجل، خلال برنامجه بفضائية خاصة، يقول إنه "اعترافات لشاب سوداني، يُدعى وليد عبد الرحمن حسن"، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

ونفت أسرة الطالب صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خليفة تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في خمس مدن.

أخبار ذات صلة

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية &#34;عملية مارقة&#34;

صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية "عملية مارقة"

شاهد: أول تعليق من عائلة صدام حسين على مظاهرات العراق

شاهد: أول تعليق من عائلة صدام حسين على مظاهرات العراق

حظر تَجوّل كامل للأفراد والمركبات في بغداد حتى إشعار آخر

حظر تَجوّل كامل للأفراد والمركبات في بغداد حتى إشعار آخر

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف &#34;المتسولة المليونيرة&#34;

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف "المتسولة المليونيرة"

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت

أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي

أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات &#34;طهران برا برا&#34;

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات "طهران برا برا"

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم&#34; بغزة تُعلن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين بالثانوية العامة

"التعليم" بغزة تُعلن موعد صرف دفعة من مستحقات العاملين بالثانوية العامة

الإعلام و(ميثاق) تبحثان سبل تعزيز التعاون حول أرشيف الإعلام الفلسطيني

الإعلام و(ميثاق) تبحثان سبل تعزيز التعاون حول أرشيف الإعلام الفلسطيني

أجواء صافية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء صافية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

التربية و&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34; يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

التربية و"الأعلى للشباب والرياضة" يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

منوعات

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم &#34;MBC&#34; بشدة

تضامناً مع مُذيعة سعودية.. علا الفارس تهاجم "MBC" بشدة

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في &#34;الجيم&#34;

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في "الجيم"

لماذا يصعب وضع &#34;السم&#34; في طعام الملكة إليزابيث؟

لماذا يصعب وضع "السم" في طعام الملكة إليزابيث؟

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

عربي

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

إطلاق سراح طالب سوداني اتهم بالتظاهر في القاهرة

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

دعوات في السودان لبيع ممتلكات الحزب الحاكم السابق

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف &#34;المتسولة المليونيرة&#34;

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف "المتسولة المليونيرة"

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت