الإعلام و(ميثاق) تبحثان سبل تعزيز التعاون حول أرشيف الإعلام الفلسطيني



وشدد المحمود، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن أساس الواجب الوطني والقومي، يُحتم علينا دوام حماية وحفظ تاريخنا وموروثنا، وفي هذا الإطار أشاد بدور مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية (ميثاق) وبمساهمتها في الحفاظ على روايتنا في وجه التضليل ومحاولات التزوير الذي يمارسه الاحتلال.



ومن جانبه، أطلع المستشار كراجة الوفد على واقع المؤسسة وتطلعاتها وخططها المستقبلية في تطوير الأرشيف الفلسطيني على كل الأصعدة، وآليات تذليل الصعاب للنهوض بالمؤسسة وفق رؤية المؤسسة.



وقام الوفد بجولة في المؤسسة، واطلع على عدد هائل من الوثائق التاريخية، وعلى طبيعة العمل في المؤسسة من حيث التوثيق والأرشفة الإلكترونية والورقية، وكيفية ترميم الوثائق التاريخية.



وحضر اللقاء طاقم عمل الأرشيف الإعلامي الفلسطيني في الوزارة، وتم الاتفاق على تدريب متخصص لعدد من كوادر الوزارة على أحدث أنظمة الأرشفة والتوثيق.











رام الله - دنيا الوطنزار وفد من وزارة الإعلام برئاسة وكيل الوزارة، يوسف المحمود، مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية (ميثاق)، والتقى عميد المؤسسة المستشار خليل كراجة الرفاعي، وكوادر المؤسسة، وتم التأكيد على ضرورة تطوير وتعميق التعاون على مختلف الصعد، وخاصة على صعيد إطلاق أرشيف الإعلام الفلسطيني الذي تعمل عليه وزارة الإعلام.