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مقتل 16 شخصاً بانهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في الكونجو الديمقراطية

مقتل 16 شخصاً بانهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في الكونجو الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قُتل 16 شخصاً على الأقل، في انهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن ‬‬‬أوجوي موسافيري، حاكم إقليم مانياما: "وقع حادث بمنجم كامبين وتمكنا‭‭‭ ‬‬‬حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".

وقال ستيفان كاموندالا وهو ناشط محلي: إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث.

ولقى 43 من المنقبين غير الشرعيين حتفهم في حزيران/يونيو في انهيار أرضي بمنجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور بجنوب الكونجو.

ويلقى عشرات الأشخاص حتفهم في الكونجو سنوياً جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون‭‭‭ ‬‬‬والتي تعرض الأرواح للخطر.

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