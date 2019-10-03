مقتل 16 شخصاً بانهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في الكونجو الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
ويلقى عشرات الأشخاص حتفهم في الكونجو سنوياً جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض الأرواح للخطر.
قُتل 16 شخصاً على الأقل، في انهيار أرضي بمنجم مغلق للذهب في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن أوجوي موسافيري، حاكم إقليم مانياما: "وقع حادث بمنجم كامبين وتمكنا حتى الآن من انتشال 16 جثة من موقع الانهيار الأرضي".
وقال ستيفان كاموندالا وهو ناشط محلي: إن أكثر من 20 شخصا كانوا ينقبون عن الذهب وقت وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه ربما يتم استخراج المزيد من الجثث.
ولقى 43 من المنقبين غير الشرعيين حتفهم في حزيران/يونيو في انهيار أرضي بمنجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور بجنوب الكونجو.
ولقى 43 من المنقبين غير الشرعيين حتفهم في حزيران/يونيو في انهيار أرضي بمنجم للنحاس والكوبالت تديره شركة جلينكور بجنوب الكونجو.
ويلقى عشرات الأشخاص حتفهم في الكونجو سنوياً جراء وسائل التعدين البدائية والمخالفة للقانون والتي تعرض الأرواح للخطر.
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