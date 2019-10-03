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دولي

كوريا الشمالية تطلق نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية من غواصة

كوريا الشمالية تطلق نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية من غواصة
إطلاق صاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت كوريا الشمالية نوعاً جديدً من الصواريخ الباليستية من غواصة لاحتواء التهديدات الخارجية وتعزيز الدفاع عن النفس، وذلك قبيل محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية في كوريا الشمالية، صاروخاً مطليا بالأبيض والأسود يظهر من المياه، ثم يشتعل الصاروخ المعزز لإطلاقه في السماء، وفق ما نقل وكالة (رويترز) للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بعث "بتهانيه الحارة" لمن نفذوا عملية الإطلاق الناجحة لذلك النوع الجديد من الصواريخ الباليستية، والذي يسمى (بوكوكسونج-3)، موضحة أن كيم لم يشهد الإطلاق مثلما فعل في اختبار منظومات أسلحة جديدة.

وذكرت الوكالة الكورية، أن الصاروخ الجديد "أطلق في وضع رأسي"، في المياه قبالة مدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية.

وأضافت: "يكتسب الاختبار الناجح لذلك النوع الجديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات أهمية كبيرة لأنه يؤذن بمرحلة جديدة في احتواء تهديد القوى الخارجية لكوريا الشمالية ويزيد من تعزيز قوتها العسكرية للدفاع عن النفس".

وذكرت أن الاختبار "ليس له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة"، لكن لم تذكر تفاصيل أخرى عن الإطلاق.

من جهتها، دعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية "للكف عن الاستفزازات" والالتزام بالمفاوضات النووية.

وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ قائلا إن ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وترفض كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتقول إنها تنتهك حقها في الدفاع عن النفس.

وتعثرت المحادثات الرامية لتفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية منذ انتهاء الاجتماع الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في فبراير شباط دون اتفاق.

وقال جيش كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنه رصد إطلاق صاروخ قطع مسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات. ومن المرجح أن يكون صاروخ بوكوكسونج مثل الصواريخ الباليستية التي سبق وأن أطلقتها بيونجيانج من غواصات، وهو صاروخ خاضع للتطوير.

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