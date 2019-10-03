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صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية "عملية مارقة"

صحيفة سعودية: قتل جمال خاشقجي بالقنصلية "عملية مارقة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (عكاظ) السعودية: إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "عملية مارقة" ارتكبها موظفون حكوميون خارج نطاق سلطتهم، مشيرةً إلى أنهم خالفوا بشكل صارخ القوانين والأعراف والتقاليد السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن ما حدث "دفع القيادة السعودية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، من القبض على المتهمين والتحقيق معهم، ومن ثم عرضهم للقضاء".

وأشارت إلى أنه وما إن ظهرت حقيقة الجريمة، حتى حققت النيابة العامة في المملكة مع 18 شخصاً، حيث قادت التحقيقات السعودية إلى تقديم 11 متهماً إلى المحاكمة، مع مطالبة النائب العام بقتل من أمر وباشر بجريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص".

وبينت الصحيفة، أن "القضاء السعودي عقد حتى الآن ثماني جلسات للنظر في القضية، حضرها ممثل لعائلة خاشقجي، وممثلون من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل عن تركيا، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وترى الصحيفة، أن ما سبق هو بمثابة علامة على أن السعودية ليس لديها "ما تخفيه حيال القضية التي أدانها السعوديون من أعلى الهرم".

وتابعت: "زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بتقرير مفصل عن القضية"، مؤكدةً أن المملكة ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية، دون المساس بالقوانين السعودية والإجراءات ذات الصلة.

ونوهت إلى أن "النيابة التي أثبتت شفافية عالية في التعامل مع القضية عبر إصدار البيانات وإعلان آخر المستجدات حول القضية، لا تزال مستمرة في استجواب المتهمين وتسجيل كافة أقوالهم، وتواصل البحث عن أي أدلة وقرائن، وتزويد المحكمة بما يستجد".

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