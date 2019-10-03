شؤون فلسطينية

اجتماعٌ للقيادة الفلسطينية الأحد المقبل لبحث إجراء الانتخابات وإنجاحها

اجتماعٌ للقيادة الفلسطينية الأحد المقبل لبحث إجراء الانتخابات وإنجاحها
اجتماع سابق للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعاً يوم الأحد المقبل،  في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث إجراء الانتخابات العامة، وسبل إنجاحها.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف: إن الاجتماع سيضم الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، من أجل المضي قدماً، لإنجاح الانتخابات العامة التي تم الإشارة إليها.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اجتماعاً للجنة التنفيذية سيعقد اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عباس، لمناقشه نفس الملف، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات هي ترجمة لما أكد عليه الرئيس عباس، في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام فيما يتعلق بالانتخابات العامة.

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