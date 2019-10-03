شاهد: مصرع سبعة أشخاص بسقوط طائرة قاذفة في مطار أمريكي

رام الله - دنيا الوطن

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، نتيجة لمحاولة هبوط اضطراري للطائرة القاذفة (بي 17) التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، بمطار قرب هارتفورد بولاية كونيتيكت.



وقال كيفين ديلون المدير التنفيذي لسلطة مطارات كونيتيكت، إن القاذفة (فلاينج فورترس بي-17) عادت إلى مطار برادلي الدولي بعد 10 دقائق من إقلاعها عقب الإبلاغ عن "مشكلة ما"، لكنها فقدت السيطرة على المدرج، واصطدمت بمنشأة صيانة وخزانات تحوي سائلاً لمنع تكوين الجليد، وفق (روسيا اليوم).







وجرى إغلاق المطار الواقع ببلدة ويندسور لوكس لنحو ثلاث ساعات ونصف بعد الحادث، وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إنها تُجري تحقيقاً في الحادث.





وأضاف جيمس روفيلا رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الحادث، وآخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.