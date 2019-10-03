شؤون فلسطينية

الفتياني: حماس أمام امتحان كبير وإما أن تقف مع الشعب أو ضده

الفتياني: حماس أمام امتحان كبير وإما أن تقف مع الشعب أو ضده
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الخميس: إن حركة حماس هي الآن في مواجهة شعبنا، الذي سئم "الانقلاب" والحالة العامة، وما آلت إليه الأمور في قطاع غزة، والممارسات العنصرية الإسرائيلية في المحافظات الشمالية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "حماس ومن هم في فلكها أمام امتحان شعبي كبير، إما أن تخضع لإرادة شعبنا، أو أن تقف أمام إرادة هذا الشعب".

وتابع: "نحن أمام معادلة داخلية واضحة، إما أن نصطف لجانب شعبنا الفلسطيني، وإما أن نصطف للجانب الآخر ضد تطلعات الشعب الفلسطيني".

وأعرب الفتياني، عن أمله من الانتخابات، أن تنهي الانقسام، وأن تُطوى هذه الصفحة، ويفرض الشعب شكل النظام السياسي وشكل الشراكة القائم بين القوى الوطنية، وفصائل منظمة التحرير والفصائل الأخرى، ما دامت حركة حماس تلتف كل مرة، على كل ما يطرح من أجل إنهاء الحالة.

وتابع: "كان قرار الرئيس العودة للشعب صاحب القرار لفرض قراره على الجميع، بحيث يلتزم الكل بإرادة هذا الشعب بالشكل الذي يريحه، والطريقة التي يريدها شعبنا". 

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