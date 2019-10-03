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حظر تَجوّل كامل للأفراد والمركبات في بغداد حتى إشعار آخر

حظر تَجوّل كامل للأفراد والمركبات في بغداد حتى إشعار آخر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، حظر التجوال بشكل كامل على الأفراد والمركبات في بغداد، اعتباراً من الخامسة صباحاً من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي: إن عبد المهدي، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة، قرر فرض حظر تجوال على جميع المركبات في العاصمة، باستثناء سيارات الإسعاف والحالات المرضية العاجلة.

ويأتي قرار الحظر على خلفية تطور الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ يومين إلى عنف، خاصة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، وسقط إثرها قتلى وجرحى.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية في وقت سابق، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع اقتحام مطار بغداد الدولي، فيما فرضت الحكومة حظراً للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.

وفي وقت سابق أمس، أعلن مجلس محافظة بغداد، قراره بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للدوائر التابعة له، على خلفية الاحداث التي تشهدها بغداد.

وفي السياق، قالت قناة (العربية): إن عدد القتلى في المظاهرات العراقية ارتفع إلى ستة قتلى، وذلك في اليوم الثاني للمظاهرات التي انطلقت أول أمس الثلاثاء.

وأوضحت القناة، أن الاحتجاجات اتسعت لتصل لعدد كبير من المناطق، مشيرةً إلى أن عدد القتلى وفق حصيلة عراقية أولية.

وأشارت القناة، إلى أنه سمع دوي طلقات نارية متقطعة في ساحة التحرير وسط العاصمة (بغداد)، لافتةً إلى أن المتظاهرين قطعوا مجدداً طريق مطار بغداد الدولي، فيما قطع الإنترنت عن عدة مناطق في العراق.

وبينت القناة، أن المحتجين العراقيين في كركوك، رددوا هتافات غاضبة ضد تدخلات إيران، قائلين: "طهران برا برا كربلاء تبقى حرة".

من ناحيتها، قالت قناة الميادين: إن إطلاق نار كثيف سُمع دوييه في ساحة التحرير وسط بغداد، وسط انتشار أمني واسع في شوارع العاصمة، مشيرةً إلى أن القوات العراقية تغلق جسور الجمهورية والسنك والأحرار، فيما أُعيد إغلاق المنطقة الخضراء حتى إشعار آخر.

وأشارت الميادين، إلى أن المتظاهرين في البصرة أشعلوا الإطارات بالقرب من مبنى الحكومة المحلية، فيما جرى محاولة اقتحام جسر الجمهورية للوصول للمنطقة الخضراء ببغداد.

ولفتت إلى أن الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرف، أعلنت فرض حظر التجوال في مركز المدينة، فيما أقدم المتظاهرون على حرق مبنى تيار الحكمة في محافظة النجف الأشرف.

وشددت على أن المتظاهرين أضرموا النار بمبنى مقر حزب الدعوة بالنجف الأشرف، حيث تم إحراق الطابق الخامس من مبنى الحكومة المحلية بالنجف الأشرف، والأمن العراقي، يستعيد السيطرة.

من ناحيته، أصدر وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، أمراً بإدخال كافة القطاعات الأمنية بالإنذار، على خلفية تصاعد وتيرة التظاهرات، المطالبة بإقالة رئيس الحكومة، في بغداد وعموم محافظات وسط وجنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صحفي، أن وزيرها الشمري، أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار، والحفاظ على سيادة الدولة، والمنشآت الحكومية، والأهداف الحيوية، وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حفظ النفس.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثالث على التوالي؛ للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفي بعض الحالات بالرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

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