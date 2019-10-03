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درجات حرارة مرتفعة وغير مُعتادة بوسط وشرق الولايات المتحدة

درجات حرارة مرتفعة وغير مُعتادة بوسط وشرق الولايات المتحدة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن مناطق وسط وشرق الولايات المتحدة، شهدت درجات حرارة مرتفعة وغير معتادة في هذا الوقت من السنة، ما اضطر مدارس غير مجهزة بمكيفات إلى إقفال أبوابها.

وحسب الوكالة، بلغت درجة الحرارة في واشنطن 97 درجة فهرنهايت (36 درجة مئوية فوق الصفر) في وقت متأخر بعد ظهر أمس الأربعاء، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، متجاوزة بذلك الرقم القياسي الشهري السابق للمدينة والبالغ 96 درجة فهرنهايت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1941.

وبلغت الحرارة في ألاباما 98 درجة فهرنهايت، وفي أركنساس بلغت 94، وفي أتلانتا بلغت 95 درجة فهرنهايت.

ودفعت درجات الحرارة المرتفعة بعض المدارس التي لا يوجد فيها تكييف، في ولايات مثل أوهايو وماريلاند، إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم باكراً، أو اضطرت إلى إغلاق أبوابها.

وفي ولاية أوهايو، أغلقت مدينة كولومبوس منذ يوم الثلاثاء أكثر من مئة مدرسة غير مجهزة بأجهزة تكييف، وذلك نظراً للحرارة المرتفعة المقترنة برطوبة عالية.

وفي ماريلاند (شمال شرق)، أعلن مجلس مدارس مقاطعة بالتيمور أيضاً إغلاق "كل المباني غير المكيفة".

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غداً الجمعة في وسط البلاد، حيث تأتي موجة الحر هذه، وهي نادرة جداً في هذا الوقت من العام، بعد أيام قليلة من حلول الشتاء بشكل مفاجئ في الشمال الغربي من البلاد، حيث شهدت مونتانا نهاية الأسبوع الماضي تساقطاً للثلوج على نحو خارج عن المألوف. 

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