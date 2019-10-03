استمرار جلسة الاستماع لنتنياهو بشأن ملفات الفساد لليوم الثاني





واستمرت هذه الجلسة أمس قرابة 11 ساعة، طرح خلالها محامو نتنياهو ما وصفوه بسلسلة من الطعون التي تتناقض تماماً مع الادعاءات المنسوبة له.





وقال المحامون: إن تصرف شاهد الملك شلومو فيلبر الذي شغل آنذاك منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، جاء بمبادرة منه ولم يكن على علم بمعظم توجهات عائلة نتنياهو ومستشاره السابق.



وفي يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، سيقدم وكلاء الدفاع الادعاءات بشأن الملفين الآخرين (1000) و (2000).



وينوي المستشار القانوني اتهام نتنياهو في ملف (1000) بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، أما في ملف (2000) فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وقد استجاب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، مساء الأحد الماضي، لطلب هؤلاء الوكلاء تمديد الجلسات من يومين إلى أربعة، وفي نهاية جلسات الاستماع، سيطلب محامو نتنياهو تقديم لائحة طعون مسهبة خطياً.



وقال المحامي رام كاسبي من طاقم الدفاع عن نتنياهو: إن نتنياهو لم ينشغل قط في مسألة منحه حصانة أو التوصل إلى تسوية مع النيابة العامة، وأكد ثقته المطلقة في الجهاز القضائي ولا سيما النائب العام شاي نيستان ونائبته ليئات بن اري.

رام الله - دنيا الوطنتُستأنف صباح اليوم في مقر ما تسمى وزارة العدل في إسرائيل، جلسة الاستماع لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المنسوبة له مع التركيز بداية على ملف (بيزك والا) المسمى بـ (4000).