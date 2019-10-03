شؤون فلسطينية

ما شكل الانتخابات العامة التي دعا لها الرئيس عباس بالأمم المتحدة؟

ما شكل الانتخابات العامة التي دعا لها الرئيس عباس بالأمم المتحدة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، قبل عدة أيام، أنه سيدعو لانتخابات عامة في قطاع غزة، والضفة الغربية، القدس، وأنه سيُحمل المسؤولية لكل من سيرفضها.

الفصائل الفلسطينية بدورها، أكدت أن دعوة الرئيس لانتخابات عامة، فيها نوع من الغموض، فليس معروفاً ما هي الانتخابات، أما حركة حماس فأصدرت بياناً صحفياً، استعدت فيه لإجراء انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني، متزامنة.

"دنيا الوطن"، استطلعت آراء بعض المحللين، للتعرف على ما هية الانتخابات العامة، التي دعا إليها الرئيس عباس، وخرجت بالتالي:

أوضح يونس الزريعي المحلل السياسي، أن المقصود بالانتخابات العامة في الضفة وغزة والقدس، التي تحدث عنها الرئيس، هو انتخابات تشريعية، وانتخابات رئاسية، وانتخابات للهيئات المحلية، لافتاً إلى أن عضوية المجلس الوطني كانت مقسمة بالتوافق بين فصائل منظمة التحرير، ويضاف لها الأعضاء من الاتحادات والنقابات وجيش التحرير والمستقلين من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي، وفق نظام دقيق معمول به في استحقاق عضوية المجلس.

وقال الزريعي: "هناك توجه تم التوافق عليه في بيروت بإمكانية الانتخاب لأعضائه من الشتات بالانتخاب أو بالتوافق بين الفصائل، يضاف لهم المنتخبون من المجلس التشريعي وربما رؤساء البلديات".

وأضاف: "لا زلت لا أستطيع أن أعطي جواباً نهائياً بشأن إمكانية مشاركة حماس في الانتخابات من عدمه، رغم إعلانها الدائم باستعدادها لذلك بشروط"، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن ينتظر مصالحة بين فتح وحماس، معتبراً في الوقت ذاته أن الانتخابات استحقاق شعبي للجميع بمن فيهم جمهور فتح وحماس.

وفي سياق ذي صلة، أيّد الزريعي، توجه أن الانتخابات هي مدخل للخورج من حالة الانقسام، مشدداً على ضرورة أن يشرف على هذه الانتخابات جهات دولية من أصدقاء الشعب الفلسطيني.

بدوره، أوضح هاني حبيب، المحلل السياسي، أن هناك غموضاً في مصطلح الانتخابات العامة، الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه في الخطاب السياسي الفلسطيني، يتم تداول الانتخابات باعتبارها إما محلية أو تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني لمنظمة التحرير.

وقال حبيب: "لم يجر تداول مصطلح انتخابات عامة إلا في هذه المرة، ما يدفع البعض للتساؤل، لماذا لم تكن هناك إشارة إلى طبيعة الانتخابات وتفاصيلها، كما جرت العادة، وبالتالي كان الغموض".

وأضاف حبيب: "لم يكن هناك توضيح ما هو المقصود بالانتخابات العامة، التي دعا إليها الرئيس عباس، لذلك كافة الفصائل ردت بشكل تفصيلي، بأن تكون الانتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، أو برلمانية ورئاسية للمجلس الوطني، حتى تحدد موقفها بالضبط".

وشدد المحلل السياسي، على ضرورة أن توضح القيادة الفلسطينية بشكل واضح، ما هو المقصود بالانتخابات العامة، لافتاً إلى أن الرد الإيجابي من قبل الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، لا يعني مشاركتها في الانتخابات، بسبب أنه عندما يتم الدخول في التفاصيل تنشأ الخلافات، كما حدث في الانتخابات المحلية السابقة.

وفي السياق، قال حبيب: "الأمر لا يجب ان يكون مقصورا على التصريحات التي تبدو وكأنها إيجابية، وبالتالي العبرة في التفاصيل، حيث إن كافة الفصائل تدرك بأنها تستطيع عند الدخول في التفاصيل، أن تضع العقبات إذا لم تكن الظروف في صالحها".

وبين، أنه من الناحية النظرية، تعتبر الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة، لكن من الناحية العملية وفي الوضع الفلسطيني، فبدون إجراء توافقات ومصالحات على الأقل حول العديد من الملفات، فمن الصعب إجراء الانتخابات، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لأن هناك عقبات تتعلق بعملية الانقسام، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقضاء والأمن الداخلي، وقانون الانتخابات، وبالتالي يجب أن يتم تسوية كافة هذه الملفات.

بدوره، أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي، أن الرئيس عباس أعلن في أكثر من مناسبة، أنه يدعو لانتخابات تشريعية لكل الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة، لافتاً إلى أن هذه هي الانتخابات العامة.

وقال أبو شمالة: "أما الانتخابات الرئاسية فهي خارج المعادلة، وليست ضمن تفكير الرئيس عباس، لذلك فإن الفصائل الفلسطينية في حيرة من أمرها حول المقصود من الانتخابات العامة"، لافتا إلى أنه إذا دعا الرئيس عباس لانتخابات رئاسية، يكون قد حقق خدمة كبيرة للمجتمع الفلسطيني ولا تقدر بثمن.

أاشار أبو شمالة، إلى أن حركة حماس تعاملت بذكاء مع دعوة الرئيس للانتخابات، وأرادت أن تستبق الأحداث وأن توحي للشعب الفلسطيني ولحركة فتح أنها مع انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إمكانية تأجيل انتخابات المجلس الوطني.

وقال: "في اللحظة التي يجري فيها انتخابات تشريعية فقط، فإن كافة الفصائل لن تشارك، لأنه أصبح لديها موقف لإنهاء الانقسام، والدعوة لإجراء الانتخابات العامة الرئاسة والتشريعية".

واعتبر أبو شمالة أن الدعوة لانتخابات بحد ذاها، هي دعوة لإنهاء الانقسام، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات، ستكون مفروضة على الجميع بما فيهم حركتا فتح وحماس، وبالتالي عدم الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية، هي دعوة لاستمرار الانقسام.

أخبار ذات صلة

اجتماعٌ للقيادة الفلسطينية الأحد المقبل لبحث إجراء الانتخابات وإنجاحها

اجتماعٌ للقيادة الفلسطينية الأحد المقبل لبحث إجراء الانتخابات وإنجاحها

الفتياني: حماس أمام امتحان كبير وإما أن تقف مع الشعب أو ضده

الفتياني: حماس أمام امتحان كبير وإما أن تقف مع الشعب أو ضده

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أجواء صافية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

أجواء صافية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المصري: الدعوة لانتخابات &#34;نزوات حزبية&#34; ومن المبكر الحديث عن مرشح حماس للرئاسة

المصري: الدعوة لانتخابات "نزوات حزبية" ومن المبكر الحديث عن مرشح حماس للرئاسة

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

التربية و&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34; يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

التربية و"الأعلى للشباب والرياضة" يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

التربية و&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34; يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

التربية و"الأعلى للشباب والرياضة" يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

منوعات

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

شاهد: إليسا تقلق جمهورها بعد إخفاء ذراعها بملابس في الرياض

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

حلا شيحة بشفاه منتفخة.. هل خضعت لعملية تجميل جديدة؟

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في &#34;الجيم&#34;

شاهد.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في سن الـ73 في "الجيم"

لماذا يصعب وضع &#34;السم&#34; في طعام الملكة إليزابيث؟

لماذا يصعب وضع "السم" في طعام الملكة إليزابيث؟

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

بوراك أوزجفيت يُثير الاستغراب بأحدث صُوره.. نحيف وملامحه تغيّرت

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

حليمة بولند وسط الرجال بالعباءة وغطاء الرأس في السعودية

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

عربي

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف &#34;المتسولة المليونيرة&#34;

العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف "المتسولة المليونيرة"

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت

العراق: قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع الإنترنت

أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي

أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات &#34;طهران برا برا&#34;

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات "طهران برا برا"