أجواء صافية وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-17 28-18 28-18 بيت لحم 27-17 28-18 28-18 رام الله والبيرة 25-16 26-17 26-17 طولكرم 29-21 29-22 29-22 نابلس 28-18 29-19 29-19 قلقيلية 29-21 29-22 29-22 جنين 30-20 31-21 31-21 سلفيت 27-17 28-18 28-18 طوباس 30-20 31-21 31-21 روابي 28-18 29-19 29-19 الخليل 25-16 26-17 26-17 غزه 28-22 28-23 28-23 أريحا 35-24 36-25 36-25 خانيونس 28-22 28-23 28-23 الأغوار الشمالية 33-22 34-23 34-23 رفح 29-21 29-22 29-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: