شؤون فلسطينية

المصري: الدعوة لانتخابات "نزوات حزبية" ومن المبكر الحديث عن مرشح حماس للرئاسة

المصري: الدعوة لانتخابات "نزوات حزبية" ومن المبكر الحديث عن مرشح حماس للرئاسة
مشير المصري
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري: إن "الدعوة لإجراء الانتخابات مُجتزأة، وتنم عن نزوات حزبية"، مشدداً على أنه من المبكر لأوانه الحديث عن أي مرشح رئاسي لحركة حماس.

وأضاف المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نريد تطبيق القانون الفلسطيني، الذي ينص على الانتخابات العامة، وأي دعوة لانتخابات مجتزأة لا يمكن أن تُخرج الحالة الفلسطينية من المأزق الذي تمر به".

وتابع المصري: "المطلوب تجديد الشرعيات في كل المؤسسات الفلسطينية، وترك الحرية لشعبنا لممارسة حقه بالاقتراع، وإيجاد رؤية وطنية شاملة، خاصة وأن كل الاتفاقيات نصت على الانتخابات العامة، وحماس تؤمن بالشراكة، ولا تريد الاستحواذ على المؤسسات الفلسطينية".

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