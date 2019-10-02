العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني تكشف "المتسولة المليونيرة"

رام الله - دنيا الوطن

كشفت العقوبات الأمريكية على مصرف لبناني، امتلاك متسولة لبنانية مُسنة ما قدره 900 ألف دولار أمريكي في رصيدها البنكي.





وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن الكثيرين في لبنان يعرفونها بـ "المتسولة التي على باب الله"، خاصة وأن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يصفونها بذلك.

وقالت الوكالة: "فجأة اكتشفوا أنها تمتلك نحو 900 ألف دولار أمريكي، لتهيمن قصة "المتسولة المليونيرة" على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في لبنان".وأشارت الوكالة، إلى أن الصدفة وحدها كشفت الأمر، ففي آب/أغسطس الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك"؛ بدعوى ارتباطه بأنشطة "حزب الله" اللبناني؛ مما أدى إلى إغلاق البنك نهائيًا.وتابعت: "هذا الإغلاق ساهم في الكشف عن أن وفاء عوض، مسنة لبنانية، تمتلك رصيدًا في هذا البنك يتجاوز مليار و399 مليون ليرة لبنانية، أي قرابة 900 ألف دولار".وتلك الواقعة ليست الأولى بلبنان، ففي مايو/ أيار 2018، برزت قصة السيدة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها تمتلك ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، فيما عرفها أهالي العاصمة بيروت طيلة سنوات بأنها متسولة بحالة يرثى لها.