11 ساعة استماع لنتنياهو في أولى جلسات اتهامه بقضايا فساد

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ (13): إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى، اليوم الأربعاء، جلسة الاستماع الأولى في قضايا الفساد المتهم بها، مشيرةً إلى أنه مكثب بها 11 ساعة.





وأوضحت القناة، أن الجلسة التي ستستكمل يوم غد الخميس ركزت على الملف 4000 المتعلق بعلاقة نتنياهو مع ألون ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع "واللا" الاخباري، حيث يتهم نتنياهو بتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته إعلاميًا.



وقال محامو نتنياهو عقب انتهاء الجلسة الأولى، انهم قدموا أدلة مفصلة تتناقض مع الإدعاءات المتهم فيها نتنياهو بالملف، معربين عن دهشتهم من تقديم مواد جديدة لم تعرض من قبل.

وبدأت الجلسة الأولى عند الساعة العاشرة صباحًا وانتهت عند الساعة التاسعة مساءً، حيث قدم فريق الدفاع عن نتنياهو الكثير من الوثائق والمرافعات التي تدعم حججهم بنفي الاتهامات ضد نتنياهو والتي تتناقض تمامًا مع الإدعاءات الموجهة له.وستتواصل غداً الخميس الجلسات حول نفس الملف 4000، على أن يتم الأحد والاثنين المقبلين عقد جلسات خاصة بملفي 1000 و2000، حيث يتعلق الأول بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت رشاوى، والثاني اتصالات نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على خدمة إعلامية لتصحيح صورته مقابل التضييق على منافستها صحيفة يسرائيل هيوم.وسيسعى فريق الدفاع عن نتنياهو لمنع تقديم لائحة اتهام ضده، أو على الأقل تغييرها والتخفيف مها.