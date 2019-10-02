جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني إلى خارج قطاع غزة من الجهة الجنوبية، واقتيادهم للتحقيق.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني إلى خارج قطاع غزة من الجهة الجنوبية، واقتيادهم للتحقيق.
وأوضح جيش الاحتلال، أن قوات الجيش "رصدت ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".
وأضاف جيش الاحتلال: "لقد قامت قوات جيش الدفاع بمحاصرة المنطقة وتمشيطها حيث اعتقلت المشتبه فيهم ونقلتهم للتحقيق لدى قوات الأمن".
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