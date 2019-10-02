شؤون فلسطينية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السينما تساهم بترسيخ الرواية الفلسطينية بكل أبعادها، الألم والأمل والتاريخ والجغرافيا والحق الوطني.

جاء ذلك، خلال مشاركة اشتية، في إطلاق فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي في دورته السادسة، اليوم الأربعاء بمدينة رام الله.

افتتح المهرجان بعرض الفيلم الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار العالمية "إن شئت كما في السماء"، إذ يعتبر العرض الأول له في العالم العربي وفلسطين، بعد أن رشحته وزارة الثقافة لتمثيل فلسطين رسميا عن الفيلم الأجنبي لجوائز الاوسكار، في دورته الثانية والتسعين للعام 2020.

وأوضح اشتية، أن المهرجان الثقافي الفني وكل ما يعزز الرواية الفلسطينية سينال كل الدعم الممكن، متابعاً: "احتضان وزارة الثقافة لهذا النشاط رسالة، ونحن مع الابداع الفلسطيني بكافة اشكاله".

وأشار اشتية إلى أن هذا يضع فلسطين على المنصة الدولية، متابعاً: "عندما يعرض هذا الفيلم ويشارك في مهرجانات عالمية، وينافس على جائزة "اوسكار"، بالنسبة لنا هذا رفع علم فلسطين على أعلى منصة فنية وثقافية في العالم".

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بزعم اجتيازهم للحدود

التربية و&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34; يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

التربية و"الأعلى للشباب والرياضة" يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

هيئة الأسرى تكشف تفاصيل تعذيب الشاباك الإسرائيلي الوحشي للأسير سامر عربيد

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ &#34;طرد جني شرير&#34;

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ "طرد جني شرير"

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

التربية و&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34; يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

التربية و"الأعلى للشباب والرياضة" يؤكدان أهمية الرياضة بخدمة القيم الوطنية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

أبو وردة دفاعاً عن &#34;الكيلة&#34;: الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

أبو وردة دفاعاً عن "الكيلة": الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

وزارة الصحة تستحدث وحدة (الثلاسيميا) في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية

وزارة الصحة تستحدث وحدة (الثلاسيميا) في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية

الرئيس يهنئ نظيره الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

الرئيس يهنئ نظيره الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

منوعات

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

عربي

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات &#34;طهران برا برا&#34;

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات "طهران برا برا"

مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة

مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة

الكويت تدرس الاستغناء عن آلاف الوافدين

الكويت تدرس الاستغناء عن آلاف الوافدين

وزيرة خارجية السودان: لن نُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حالياً

وزيرة خارجية السودان: لن نُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حالياً