اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن السينما تساهم بترسيخ الرواية الفلسطينية بكل أبعادها، الألم والأمل والتاريخ والجغرافيا والحق الوطني.





جاء ذلك، خلال مشاركة اشتية، في إطلاق فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي في دورته السادسة، اليوم الأربعاء بمدينة رام الله.







افتتح المهرجان بعرض الفيلم الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار العالمية "إن شئت كما في السماء"، إذ يعتبر العرض الأول له في العالم العربي وفلسطين، بعد أن رشحته وزارة الثقافة لتمثيل فلسطين رسميا عن الفيلم الأجنبي لجوائز الاوسكار، في دورته الثانية والتسعين للعام 2020.





وأوضح اشتية، أن المهرجان الثقافي الفني وكل ما يعزز الرواية الفلسطينية سينال كل الدعم الممكن، متابعاً: "احتضان وزارة الثقافة لهذا النشاط رسالة، ونحن مع الابداع الفلسطيني بكافة اشكاله".





وأشار اشتية إلى أن هذا يضع فلسطين على المنصة الدولية، متابعاً: "عندما يعرض هذا الفيلم ويشارك في مهرجانات عالمية، وينافس على جائزة "اوسكار"، بالنسبة لنا هذا رفع علم فلسطين على أعلى منصة فنية وثقافية في العالم".