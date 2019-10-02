شؤون فلسطينية

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ "طرد جني شرير"

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ "طرد جني شرير"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقر رجل أمريكي، اليوم الأربعاء، لرجال الشرطة، بأنه قتل ابنه البالغ من العمر ستة أعوام، مشيراً إلى أنه فعل ذلك لـ "طرد جني شرير" منه.

وأوضح بابلو مارتينيز، وهو من مقيمي محمية للهنود الحمر في ولاية أريزونا: أن الجن سيطر على ابنه الأسبوع الماضي، موضحاً أنه لاحظ "شيئاً شريراً" في نجله عندما كان يحممه، وفق (روسيا اليوم).

وحسب الموقع، فإنه في محاولة لطرد الجن الشرير، أمسك الرجل نجله على مدى خمس عشرة دقيقة تحت صنبور الماء الساخن كي يملأ الماء فمه، ما أسفر عن وفاة الطفل الذي تعرض لحروق طالت نحو 15% من جسده.

وحاولت زوجة مارتينيز وقفه عدة مرات، لكنه كان يصر على أن ما يفعله "واجب"، وبعد انتهاء عملية "طرد الجن"، حاول الرجل إنعاش ابنه، ثم سلم نفسه للمحققين واعترف بمسؤوليته عما حدث، مضيفاً أن ما فعله كان "مطلوباً لإنقاذ الطفل".

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