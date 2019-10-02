حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس: إن الانتخابات العامة يقصد بها "تشريعية ورئاسية متزامنة"، وفق القانون الفلسطيني، وما نصت عليه اتفاقيات المصالحة.



وقال حازم قاسم، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء: "يجب أن تكون الانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة"، مشيراً إلى أن حركته تتعامل بجدية مع الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة بشأن الانتخابات العامة.





وأشار قاسم، إلى أن حماس لا تتعامل مع دعوة الرئيس بمنطق المناورة السياسية، مطالباً الرئيس عباس بأن يسير في دعوته إلى الأمام، وأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لإتمامها في كل الأرض الفلسطينية.





وشدد قاسم، على ضرورة أن يتم التوافق على الانتخابات وطنياً وعلى كل خطواتها، بما يضمن انتخابات نزيهة تكون معبرة عن إرادة الشارع.



وشدد على أن "حماس مع الانتخابات، وسبق أن خاضتها عام 2006 بكل مسؤولية وطنية وفازت بأغلبية"، لافتاً إلى ضرورة "إعادة الشرعية لكل المؤسسات التي تهالكت خاصة الرئاسة والمجلس الوطني".