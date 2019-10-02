شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض، بشأن رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة سابقاً بشكل دوري.
وأوضحت المالية، أنه سيتم صرف رواتب شهر أيلول/ سبتمبر 2019 يوم الخميس المقبل، موضحة أنه سيجري صرف مخصصات كاملة لأسر الجرحى والشهداء والأسرى والمحررين.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن، إضافة لصرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقه للموظفين عن شهر آذار/ مارس 2019.
أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض، بشأن رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة سابقاً بشكل دوري.
جاء ذلك، عقب إعلان وزارة المالية الفلسطينية، عن موعد ونسبة وتفاصيل صرف رواتب موظفي السلطة العموميين المدنيين والعسكريين في رام الله وقطاع غزة.
وأوضحت المالية، أنه سيتم صرف رواتب شهر أيلول/ سبتمبر 2019 يوم الخميس المقبل، موضحة أنه سيجري صرف مخصصات كاملة لأسر الجرحى والشهداء والأسرى والمحررين.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن، إضافة لصرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقه للموظفين عن شهر آذار/ مارس 2019.
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