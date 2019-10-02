شؤون فلسطينية

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة

شاهد: سلطة النقد تُصدر تعميماً بشأن رواتب الموظفين بالضفة وغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الأربعاء، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض، بشأن رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة لشهر أيلول/ سبتمبر 2019، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة سابقاً بشكل دوري.

جاء ذلك، عقب إعلان وزارة المالية الفلسطينية، عن موعد ونسبة وتفاصيل صرف رواتب موظفي السلطة العموميين المدنيين والعسكريين في رام الله وقطاع غزة.

وأوضحت المالية، أنه سيتم صرف رواتب شهر أيلول/ سبتمبر 2019 يوم الخميس المقبل، موضحة أنه سيجري صرف مخصصات كاملة لأسر الجرحى والشهداء والأسرى والمحررين.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف 60% من رواتب الموظفين من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع محافظات الوطن، إضافة لصرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقه للموظفين عن شهر آذار/ مارس 2019. 

أخبار ذات صلة

قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع انترنت.. ما الذي يحدث بالعراق؟

قتلى ومظاهرات وحرق مؤسسات وحظر تجول وقطع انترنت.. ما الذي يحدث بالعراق؟

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ &#34;طرد جني شرير&#34;

أمريكي يقتل طفله بالماء الساخن لـ "طرد جني شرير"

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

حماس: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة ووفق اتفاقيات المصالحة

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

أبو وردة دفاعاً عن &#34;الكيلة&#34;: الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

أبو وردة دفاعاً عن "الكيلة": الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

التعليقات

الدنيا حكايات

آخر الرجال المحترمين

آخر الرجال المحترمين

شؤون فلسطينية

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

أبو وردة دفاعاً عن &#34;الكيلة&#34;: الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

أبو وردة دفاعاً عن "الكيلة": الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها

وزارة الصحة تستحدث وحدة (الثلاسيميا) في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية

وزارة الصحة تستحدث وحدة (الثلاسيميا) في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية

الرئيس يهنئ نظيره الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

الرئيس يهنئ نظيره الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

قلقيلية: انطلاق مهرجان الجوافة الرابع

قلقيلية: انطلاق مهرجان الجوافة الرابع

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في مجال الطب

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في مجال الطب

منوعات

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

سر ثروتها.. لجين عمران تكشف لأول مرة عن مهنتها الثانية بجانب الإعلام

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: &#34;الزمن غدار&#34;

نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: "الزمن غدار"

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

هيفاء وهبي ترد على سباب أحد متابعيها بشكل قاسِ

نورة العميري بتعليق صادم: &#34;قميصي أغلى من صالة بيتكم&#34; وعدد السيارات التي تمتلكها

نورة العميري بتعليق صادم: "قميصي أغلى من صالة بيتكم" وعدد السيارات التي تمتلكها

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة &#34;سيارة ونصف السيارة&#34;

هيا الشعيبي: قبضت من رامز جلال قيمة "سيارة ونصف السيارة"

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

شاهد: هل تعمدت شيرين رضا إثارة غيرة دينا الشربيني من جديد؟

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

بعد شائعة طلاقهما.. الرومانسية تجمع أحمد الفيشاوي وزوجته

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:&#34;هو ده البرنامج الجديد&#34;؟

رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والجمهور يتساءل:"هو ده البرنامج الجديد"؟

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: وصلة رقص لـ دانييلا رحمة امام برج ايفل على أنغام حسين الجسمي

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: &#34;منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين&#34;

شاهد: نيللي كريم وظافر العابدين بفيديو طريف: "منحاول ناخد سيلفي ومش عارفين"

عربي

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات &#34;طهران برا برا&#34;

أربعة قتلى و294 مصاباً حصيلة اليوم الثاني لمظاهرات العراق.. وهتافات "طهران برا برا"

مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة

مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة

الكويت تدرس الاستغناء عن آلاف الوافدين

الكويت تدرس الاستغناء عن آلاف الوافدين

شاهد: إصابات في تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية

شاهد: إصابات في تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية