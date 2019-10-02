شاهد: ثورة فلسطينية ضد فيسبوك بـ (FbBlocksPalestine#)





وغرد نشطاء (فيسبوك) على هشتاق (FbBlocksPalestine#)، مؤكدين على رفضهم لسياسية الموقع التي تنحاز للرواية الإسرائيلية، وتحاول طمس الرواية الفلسطينية.





"دنيا الوطن" رصدت عدداً من مشاركات النشطاء بالهشتاق، الذي تفاعل فيه عدد كبير من رواد الموقع الفلسطينيين والعرب، عبر التالي:

















خاص دنيا الوطنأطلق نشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء، ثورة فلسطينية، ضد سياسة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والتي تحارب المحتوى الفلسطيني.