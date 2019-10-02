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أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي

أول تعليق من حزب الله على تصريحات ولي العهد السعودي
الأمير السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم: إن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة لا تكفي لتحقيق الحلول.

وأشار قاسم، لقناة (الجزيرة) القطرية، أنه يجب وجود إجراءات عملية، وأن الحرب على إيران لن تكون محدودة أو محصورة، وأن المنطقة كلها ستتأثر.

وأضاف قاسم: "السعودية والإمارات هي أذرع لخدمة السياسة الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة، والسعودية تعتقد أنها تستخدم أمريكا بمشروعها ضد إيران والحقيقة هي العكس"، وفق تعبيره.

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