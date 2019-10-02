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ترامب حول مساعي عزله: ما يحدث ليس مساءلة بل انقلاب

ترامب حول مساعي عزله: ما يحدث ليس مساءلة بل انقلاب
ترامب يصافح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون (الفرنسية-أرشيف)
أمريكا - دنيا الوطن
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبرًا إياه (انقلابًا).

تزامن ذلك مع طلب المعارضة الأسترالية، اليوم الأربعاء، من الحكومة بنشر محضر المكالمة الهاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

وكتب ترامب على تويتر مساء الثلاثاء: لقد توصلت إلى استنتاج مفاده، أن ما يحدث ليس عزلًا، بل هو انقلاب، ما يحدث هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني (للدستور) وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأمريكية!.

وشن ترامب هجومَا واسع النطاق في كل الاتجاهات بعد مضي الديمقراطيين في مجلس النواب قدمًا في التحقيق الرامي إلى عزله بتهم تتعلق باستغلال السلطة، وينفى جميع هذه الاتهامات.
 

كان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/ تموز بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

هذه الشكوى دفعت بالديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/ سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

وبحسب (الجزيرة) سيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما.

البيت الأبيض اضطر لنشر نص المكالمة المذكورة، ما دفع خصوم ترامب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وطالبت المعارضة الأسترالية الحكومة اليوم بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون وترامب، والتي أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي طلب خلالها المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له.

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