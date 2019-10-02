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مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة

مصر تُفرج عن الأردنيين مطر والرواجبة
الشابين الأردنيين ثائر مطر وعبد الرحمن الرواجبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان سلمان القضاة، اليوم الأربعاء، أنه تجسيداً لروح العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، قررت السلطات المصرية الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي الرواجبة، وثائر حسام مطر، واللذين تم اعتقالهما بالقاهرة قبل عشرة أيّام تقريباً.

وقال القضاة وفق (الغد) إن سفارة المملكة في القاهرة، تقوم الأن بإجراء ترتيبات عودتهما إلى أرض الوطن الليلة.

وتوجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على تعاونها الإيجابي والسريع بهذه القضية، بما يعكس دفء العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح القضاة، بأن الوزارة عبر السفارة الأردنية بالقاهرة ودائرة العمليات في الوزارة، ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطنين، قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع الجانب المصري الشقيق، تكللت بالإفراج عن المواطنين الأردنيين.

وكان النائب عبد المحسيري قال: إن "السلطات المصرية أفرجت عن الشابين الأردنيين ثائر مطر وعبد الرحمن الرواجبة"، موضحاً أنه "يتم التنسيق الآن مع سفارتنا في جمهورية مصر العربية لإعادتهما الليلة أو صباح الغد".

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