دولي

الشرطة البريطانية تشتبه في مقتل امرأة من (بدون) الكويت

الشرطة البريطانية تشتبه في مقتل امرأة من (بدون) الكويت
صور تعبيرية
بريطانيا - دنيا الوطن
تبحث الشرطة البريطانية عن امرأة قالت إنها من "بدون" الكويت وعاشت في بريطانيا، وتفيد مصالح الأمن بأنه يشتبه في تعرضها للقتل.

وأوضحت الشرطة أن المفقودة تدعى هدير العنزي (26 سنة)، كانت تعيش في الكويت، وقدمت إلى بريطانيا في تاريخ 7 نوفمبر 2018 برفقة ابنتها (6 سنوات)، وقد أبلغ عن اختفائها في تاريخ 2 يوليو الماضي، قبل أن يُعثر على ابنتها بصحة جيدة بعد بضعة أيام، لكنها لم تذكر أين عثرت عليها تحديدا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير عن هذا الموضوع إن "ضباط الشرطة شرعوا في البحث عن المفقودة في منزل مهجور على بعد 8 كيلومترات من المكان الذي كانت تعيش فيه".

وأضافت الصحيفة أنه "تم القبض على رجلين يبلغان من العمر 40 و 43 عاما للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتم إطلاق سراحهما بكفالة".

وأكد كبير المفتشين الذي يقود التحقيق، ليز هوبكنسون، أن فريقه "عمل بلا كلل على هذه القضية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكننا لم نتمكن بعد من العثور على أي دليل على أن هدير العنزي على قيد الحياة، ونحن نواصل هذا التحقيق على فرضية أنها ليست على قيد الحياة".

وتابع "نحن مصممون على معرفة ما حدث لهدير، خاصة مع معرفتنا بالآلام التي تمر بها ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات من دون معرفة مكان والدتها".

يذكر أن العنزي قدمت إلى المملكة المتحدة كلاجئة قادمة من اليونان ودول أوروبا الشرقية لتوفير حياة أفضل لابنتها، وفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية.

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