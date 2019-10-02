شؤون فلسطينية

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي

تطابق نتائج باحثة بما طرحه رئيس الوزراء باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي
الباحثة نفين مجلى ابو سليم
غزة - دنيا الوطن
تطابقت وتساوقت النتائج التي أطلقتها الباحثة، نفين مجلي أبو سليم، من مدينة دير البلح في موضوع دراستها بالدراسات العليا من جامعة القدس، والتي ناقشتها بجامعة فلسطين بتاريخ 6/8/2019، والتي جاءت بعنوان "أثر التفكير الاستراتيجي على التمكين الاقتصادي، بوجود التخطيط الاستراتيجي كمتغير وسيط "وبدراسة تطبيقية لبرنامج التمكين الاقتصادي (ديب) في وزراة التنمية الاجتماعية غزة، والتي حازت بموجبها على درجة الماجستير بما طرحه رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، بجلسة المجلس الوزاري 1/10/2019 باعتماد برنامج (ديب) للتمكين الاقتصادي، ليصبح جزءاً من مؤسسات السلطة.

نتائج الدراسة وتوصياتها ونتائجها للباحثة أبو سليم، تعزز الأدوار الأصيلة للدراسات والبحوث وتطبيقاتها، وتخلق حالة التطابق للفعل النظري والتطبيقي، وتتيح المجال لتكون تلك البرامج أكثر مهنية وتتعزز مكانتها وفق ما أوصت به الباحثة.

وكانت الباحثة أبو سليم، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" قد وصلت لنتائج متعددة كانت بمجملها تستوجب كل الاهتمام لكونها تمس جانباً تنموياً، يمكن الأفراد والأسر والمؤسسات من تحقيق أهدافها وغاياتها بشكل متوازن، يبنى على أسس علمية وعملية  وتلك النتائج التي تساوقت وتجلت ملامحها، والتي كان أهم توصياتها ما تطابق مع توجه الحكومة وما أقرته.

ويدلل تطابق توصيات أبو سليم مع ما طرحه رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية للحاجة الماسة للمجتمع الفلسطيني لمثل تلك التوجهات التنموية التي تحقق التمكين بنواحية المتعددة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالمجتمع الفلسطيني خصوصاً بمحافظات غزة، التي تعيش ظروفاً تُنذر بالمخاطر،

وتأتي هذه النتائج من قبل الدراسة التي أعدتها أبو سليم والمطابقة لما طرحه رئيس الوزراء فى ظل تنامي وتزايد مؤشرات الفقر والبطالة وتكدس الخريجين وغيرها من المؤشرات التي تمس الإنسان الغزي على كافة الصعد الذاتية، والأسرية والمجتمعية، والتي تتطلب فعلياً إنفاذ الفعل الحقيقى في التعامل مع أزماته
 الراهنة، والتي ما زالت تتطور نحو تأزيم الأزمة، وما له انعكاساته التي قد تفسد الحياة الاجتماعية وتعقدها.

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