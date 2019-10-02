الهلال الأحمر: ثماني إصابات في حادث سير جنوب شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين، في حادث سير وقع على مدخل قرية مراح رباح جنوب شرق بيت لحم .



وأفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر في بيت لحم، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن طواقم الهلال تحركت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية نقلت الى مستشفيات في بيت لحم والخليل، وصفت جروح المواطنين بالمتوسطة.