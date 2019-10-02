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وزيرة خارجية السودان: لن نُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حالياً

وزيرة خارجية السودان: لن نُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حالياً
وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله
السودان - دنيا الوطن
قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله: إن بلادها لن تقيم "حالياً" علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 

جاء تصريح الوزيرة، حين سُئلت من قبل صحيفة (معاريف) الإسرائيلية خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي عامنوئيل ماكرون ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، إن كانت بلادها تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قريباً.

وكانت هذه الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الحكومة "الانتقالية" الجديدة إلى أوروبا، وتشكلت الحكومة لإدارة شؤون البلاد، حتى يتم إجراء الانتخابات في 2022. 

وقالت مصادر دبلوماسية وفق (i24): إن تهيئة العلاقات مع إسرائيل، يمكن أن يساهم بتلبية طلب السودان، بأن تقرر الولايات المتحدة حذفها من لائحة الدول الداعمة للإرهاب التي أضيفت إليها عام 1993 وإزالة العقوبات المترتبة جراء ذلك.

ووعد الرئيس ماكرون بتقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو، لكن هذا برأيه متعلق بحذف السودان من القائمة السوداء، وشكر حمدوك ماكرون، الذي وعده بأنه سيتحدث مع رئيس الولايات المتحدة بالموضوع، وقال حمدوك: إن "الإرهاب" مرتبط بالنظام السابق، وإن الشعب السوداني ليس شعباً من الإرهابيين، وبرأيه أن الاتصالات التي أجراها مع الإدارة الأمريكية بالموضوع كانت "مشجعة".

وقالت (معاريف): إن علاقة إسرائيل مع نظام البشير السابق لا زالت تعتبر عقبة أمام إقامة علاقات رسمية حالية مع النظام الجديد، والذي هو نتيجة لاتفاق بين الجيش وأحزاب المعارضة.

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