مستوطن يدهس طفلة شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

دهس مستوطن، مساء اليوم الثلاثاء، الطفلة خديجة مراد تنوح (10 سنوات) على مفترق "الفرديس" شرق بيت لحم.



وأفاد مصادر محلية وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، بأن الطفلة تم نقلها إلى إحدى مستشفيات مدينة القدس المحتلة، بعد أن منعت قوات الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من نقل الطفلة.