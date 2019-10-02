أبو وردة دفاعاً عن "الكيلة": الوزيرة تحدثت بعفوية مع نساء فلسطين.. وهم تفهموها
رام الله - دنيا الوطن
دافع الدكتور فتحي أبو وردة، مدير دائرة التأمين الصحي في قطاع غزة، عن وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، قائلاً: تحدثت الوزيرة بالأمس بعفويه مع نساء فلسطين، وهي منهم واللواتي نفتخز ونعتز بهن، ومن تواضعها نوهت لذلك ببوست خاص على صفحتها بما قصدت... نساؤنا تفهموها".
دافع الدكتور فتحي أبو وردة، مدير دائرة التأمين الصحي في قطاع غزة، عن وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، قائلاً: تحدثت الوزيرة بالأمس بعفويه مع نساء فلسطين، وهي منهم واللواتي نفتخز ونعتز بهن، ومن تواضعها نوهت لذلك ببوست خاص على صفحتها بما قصدت... نساؤنا تفهموها".
حيث تتعرض الكيلة منذ الأمس لحملة انتقادات واسعة بعدما تحدثت عن الفحص الذاتي لسرطان الثدي خلال فعاليات شهر أكتوبر الوردي؛ للتوعية بسرطان الثدي، وقالت بشكل عفوي"كل ست تدخل على الحمام، وتحسس على حالها بدل ما حدا يحسس عليكم".
وأضاف الدكتور أبو وردة في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): الدكتور الكيلة، تضع في أولويات اهتمامها دوماً زيارة قطاع غزة، والإقامة لمدة طويلة للاشراف الصحي والطبي على المرضى، الذين يحتاجون لعلاج دائم .
وشدد على رغبتها الدائمة بزيارة غزة، قائلاً: الدكتورة تحب القطاع بأهله وناسه وعاداته وتقاليديه، وتفتخر دوماً بالعيش فيه مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات".
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