دولي

ديموقراطيون يهددون بإجبار البيت الأبيض على تقديم وثائق تتصل بالقضية الأوكرانية

ديموقراطيون يهددون بإجبار البيت الأبيض على تقديم وثائق تتصل بالقضية الأوكرانية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمريكا - دنيا الوطن
هدد الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي المكلفون بالتحقيق في إطار آلية لعزل الرئيس دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بإجبار البيت الأبيض على تزويدهم بالوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الأوكرانية.

وقال الرؤساء الديموقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والإشراف على عمل السلطة التنفيذية في بيان لهم، إن "ازدراء البيت الأبيض الصارخ بطلبات عدة لتقديم الوثائق طوعا، لا يترك لنا خيارا سوى توجيه إنذار" الجمعة المقبل للحصول على هذه الوثائق.

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