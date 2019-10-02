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وزارة الصحة تستحدث وحدة الثلاسيميا في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية

وزارة الصحة تستحدث وحدة الثلاسيميا في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية
صور تعبيرية
 قلقيلية - دنيا الوطن
استحدثت وزارة الصحة، وحدة الثلاسيميا، في مستشفى درويش نزال الحكومي، بمدينة قلقيلية.

وأشارت وزيرة الصحة مي كيلة، في كلمة لها لدى افتتاح الوحدة، إلى أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي تم افتتاحها في المستشفى، لكون مدينة قلقيلية، تحتوي على عدد من الحالات المصابة بمرض الثلاسيميا، وبحاجة الى عناية فائقة.

وأضافت: "سنعمل جاهدين على رفد الوحدة بالكوادر الطبية، وتوسيعه، لإعطاء الخدمة اللازمة للمرضى على أتم الوجه، وبما يلائمهم".

بدوره قال رئيس جمعية أصدقاء مرضى "الثلاسيميا"، بشار الكرمي، إن هذه خطوة نوعية بالمستشفى، ولا شك أنه يجب عمل المزيد من الجهد للرقي بهذه الوحدة، لتخرج بنتائج مُرضية.

من جهته بين مدير المستشفى رامز عبد الله أن الوزارة استطاعت عن طريق هذه الوحدة، إدخال تقنيات وخدمات طبية للمستشفى جديدة هي الأولى بالمدينة، شاكرا الوزارة على اهتمامها بالمستشفى وتقديم المشاريع اللازمة له.

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