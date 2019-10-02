الرئيس يهنئ نظيره الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية.



وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وعبر الرئيسان عن أملهما بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.



وشكر الرئيس الإسرائيلي الرئيس عباس على اتصاله وتقديمه التهاني بحلول السنة العبرية الجديدة.